Stop agli abbonamenti gratis agli over 65 per i bus Amtab, la proposta per l'emergenza covid: "Tutelare lavoratori e passeggeri"

“In un momento così delicato per il trasporto pubblico locale, credo che l’Amtab per ragioni pratiche e di opportunità debba sospendere gli abbonamenti gratuiti per gli over 65": a proporlo è il capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Bari, Michele Picaro, sottolineando la necessità, in queste settimane di emergenza legata alla pandemia covid-19, di proteggere dipendenti e passeggeri.

"La misura - prosegue Picaro - potrebbe aiutare ad alleggerire il numero di passeggeri a bordo, già fortemente limitato dalle nuove disposizioni sul distanziamento sociale. In questo modo sarebbe tutelata la salute degli over 65 e anche del personale aziendale, come autisti e verificatori, privilegiando chi il mezzo pubblico lo dovrà necessariamente utilizzare per raggiungere il posto di lavoro. Purtroppo in questo periodo non è possibile continuare a garantire questa agevolazione tariffaria che molto spesso diventa un espediente per girare la città affollando i bus. E non dobbiamo mettere a rischio la salute di nessuno, né dei nostri anziani né tantomeno del personale viaggiante” conclude Picaro.