Apre l'ufficio abbonamenti Amtab di via Trevisani, in tanti per il rinnovo. Picaro: "Code e disorganizzazione"

"Nessun punto di Front Office, neppure qualcuno che consegni preventivamente i moduli e nessuna possibilità di ritirare i numeri di prenotazione. Tutto è lasciato al caso, scaricando l’ennesimo disagio agli utenti". Il consigliere comunale della Lega, Michele Picaro segnala la situazione di questa mattina nel nuovo ufficio abbonamenti Amtab di via Trevisani 2016, nel quartiere Libertà, attivo da oggi al posto di quello, chiuso, di via Fornari.

Da stamani, infatti, al primo piano della sede del Municipio I, è possibile rinnovare i biglietti annuali per i cittadini. Come previsto, in tanti si sono recati in sede, creando inevitabili code e lentezze che, secondo Picaro, sarebbero da attribuire alla disorganizzazione: "Come al solito, quest'Amministrazione si distingue per improvvisazione e disagi per i cittadini - spiega - con una qualità del servizio pari a zero".