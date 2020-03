Andrea non ce l'ha fatta, è morto a Bari: aveva avuto un malore durante i controlli per la visita del Papa

Era stato colto da un malore lo scorso 22 febbraio, mentre si preparava ad un'operazione di controllo e bonifica in vista della visita del Papa nel capoluogo pugliese: da allora era ricoverato in ospedale a Bari. Non ce l'ha fatta Andrea Cozzani, 52 anni, assistente capo coordinatore della polizia di stato e sommozzatore in servizio presso il Centro Nautico e Sommozzatori della Spezia.

Cozzani - come riporta l'AdnKronos - insieme ad un team di sommozzatori era stato inviato nel capoluogo pugliese lo scorso 20 febbraio per la gestione di ordine e sicurezza pubblica in vista della visita pastorale del Papa in occasione dell'incontro organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana. La mattina del 22 febbraio scorso, mentre preparava l'equipaggiamento effettuare un'immersione a scopo di controllo e bonifica, Cozzani è stato colto da malore. Soccorso è stato trasportato al Policlinico di Bari, dove le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Dopo gli accertamenti era stato ricoverato nell'unità di terapia intensiva del reparto di neurochirurgia in prognosi riservata. Le condizioni si sono ulteriormente aggravate lo scorso 3 marzo, fino al decesso.

Nato alla Spezia il 27 luglio 1967, ed è entrato in polizia il 15 novembre 1988, Cozzani aveva svolto incarichi di istruttore e docente nell'ambito dei corsi di specializzazione organizzati dalla Scuola Nautica del C.n.e. s. Aveva inoltre prestato servizio durante le operazioni di soccorso durante le esondazioni dei fiumi Magra e Vara alla Spezia nel 2005 e durante l'alluvione del 2011, e alle operazioni di ricerca dopo il naufragio della Costa Concordia nelle acque antistanti l'Isola del Giglio. Per il ritrovamento e il recupero del corpo del sedicenne Marco Boni il 5 marzo 2018 nelle acque del lago di Garda, è inoltre in corso di conferimento l'encomio. L'agente lascia un figlio di 22 anni, gli anziani genitori, il fratello la compagna.

(foto Fb Associazione Nuova Difesa)