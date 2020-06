Busta con animale morto gettata per la strada: macabra scoperta a Bari

Macabro ritrovamento in via Chieco, in zona Quartierino a Bari: una passante ha rinvenuto una busta con all'interno il corpo senza vita di un animale, non è chiaro se sia un gatto oppure un cane. Il sacchetto giaceva su un'aiuola poco a ridosso di un marciapiede. Difficile, al momento, stabilire chi abbia gettato indisturbato la busta. La segnalazione è finita sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro: "Questo è quello che può fare l'uomo cattivo senza scrupoli" scrive la donna che ha individuato il sacchetto.

(Foto bacheca fb Antonio Decaro)