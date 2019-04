Cerimonia al sacrario e corona d'alloro a Palazzo di Città: le celebrazioni per il 25 aprile

Dalla cerimonia al Sacrario dei Caduti d'Oltremare alla deposizione di una corona d'alloro a Palazzo di Città. Anche Bari celebra con una serie di iniziative il 74esimo anniversario della Liberazione nazionale.

Le celebrazioni per il 25 aprile si aprono alle ore 9.30 con la deposizione di corone d’alloro presso il Sacrario dei Caduti d’oltremare e la loro benedizione; a seguire gli interventi delle autorità presenti. Alle ore 11 sarà invece deposta una corona d’alloro presso la lapide commemorativa sulla facciata eterna del Palazzo di Città.

Oltre alle cerimonie promosse da Comune e Anpi (associazione nazionale partigiani d'Italia), tra le iniziative in programma anche una lectio magistralis del professor Luciano Canfora dal titolo 'Mai più fascismi', organizzata nella sede della Fondazione 'Rita Maierotti' in via Volpe 4 a Madonnella. Nel pomeriggio le celebrazioni promosse dal 'coordinamento antifascista Puglia e Bari' (sigla che riunisce Anpi, Arci, Cgil, Libera, Act e Rete della Conoscenza) proseguono in piazza Carabellese, a Madonnella, "con una camminata anticolonalista che partirà per le 16.30 e rinominerà le vie e i luoghi simbolici del colonialismo italiano nel quartiere. Al termine, sempre nella stessa piazza, dibattiti, mostre permanenti e spettacoli musicali a tema sul rapporto tra arte e antifascismo".