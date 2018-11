Quarantuno anni dall'omicidio di Benedetto Petrone, Decaro: "Chiudere la sede di Casapound"

Si è svolta questa mattina, in piazza Libertà, la commemorazione del 41° anniversario dell'omicidio di Benedetto Petrone, ucciso per mano di aggressori fascisti il 28 novembre del 1977. Il Comune di Bari. in collaborazione con il Comitato XXIV Novembre, il Coordinamento provinciale antifascista, l’ANPI e l’IPSAIC, ha organizzato una serie di appuntamenti per ricordare una vicenda che ha segnato profondamente la storia di questa città.

"Qualche giorno fa - ha spiegato il sindaco Antonio Decaro nel suo intervento davanti alla targa commemorativa apposta sulla Prefettura - ho letto una frase che mi ha fatto pensare a questa giornata. La frase è di Stefano Benni, e dice che bisogna assomigliare alle parole che diciamo. È una frase importante, credo che tutti noi, soprattutto chi rappresenta la politica, le istituzioni, abbia il dovere di assomigliare alle parole che pronuncia. E prima di assomigliare a ciò che diciamo dobbiamo avere il coraggio di dire alcune parole. Benedetto Petrone è stato ammazzato da un gruppo di fascisti e oggi, qui, non dobbiamo soltanto ricordare il valore dell’antifascismo, quel valore oggi lo dobbiamo testimoniare, perché solo qualche giorno fa c’è stato un attacco, violento, vile e anche organizzato, di un gruppo di fascisti nei confronti di tre persone che stavano tornando a casa dopo aver partecipato a una manifestazione pacifica. Sono sicuro che le forze dell’ordine, la magistratura daranno una risposta nei prossimi giorni. Secondo me la sede da cui sono usciti gli aggressori va chiusa: non la posso chiudere io, un sindaco non ha la possibilità di chiudere la sede di un’associazione né di cancellare un movimento politico. Quello che posso fare, però, è assomigliare alle cose che dico, un impegno che dovremmo prendere tutti".

"Sicuramente -aggiunge Decaro - posso fare una cosa, ciò che faccio quotidianamente: convincere i miei concittadini a non frequentare la sede di quell’associazione, togliere agibilità politica a quel movimento, ogni giorno. In un città dove, per assomigliare alle cose che diciamo, tutti i bambini devono poter mangiare alla mensa scolastica, indipendentemente dal colore della pelle, tutte le persone si devono poter amare a prescindere dal loro orientamento sessuale, senza aver paura di essere aggredite per strada. Questo dobbiamo fare, e lo dico in una piazza che ha un nome particolare, piazza Libertà: la libertà è uno dei valori per i quali Benedetto Petrone si è battuto, e per i quali ha perso la vita”.