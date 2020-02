L'Agenzia delle Entrate 'batte' Antonio Cassano: vinto ricorso in Cassazione, 263mila euro "sfuggite" al Fisco

Più nel dettaglio si trattava di 'fringe benefit' (una fattispecie di benefici accessori, ndr) in favore del suo procuratore per prestazioni rese in favore di calciatore, nel periodo in cui militava nella Roma