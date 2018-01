Sindaci e cittadini in corteo, a Bitonto la marcia contro la criminalità: "Basta violenza"

Una folla silenziosa ha sfidato il freddo e la pioggia, sfilando con le fiaccole per le strade di Bitonto. In tanti hanno partecipato, in serata, alla manifestazione contro la criminalità promossa da Anci Puglia dopo la sparatoria che lo scorso 30 dicembre è costata la vita ad una donna innocente, l'84enne Anna Rosa Tarantino.

Dopo i funerali della vittima, celebrati in cattedrale, si è tenuto il corteo che si è concluso proprio nel luogo dove l'anziana è rimasta uccisa, forse - saranno le indagini a confermarlo - usata come 'scudo umano' da colui che sarebbe stato il vero bersaglio dell'agguato.

Insieme a tanti cittadini, i 41 sindaci dell'area metropolitana di Bari, il presidente Emiliano, politici, parlamentari pugliesi ed esponenti di associazioni impegnate sul territorio.

"Si sta ripetendo un dramma che questa regione ha già conosciuto: queste sono vittime innocenti di mafia", ha affermato Emiliano parlando all'Ansa. "A Bitonto da più di 25 anni opera una organizzazione criminale che non siamo ancora riusciti a sconfiggere - ha detto Emiliano -. Non siamo ancora venuti a capo di un sistema criminale durissimo e sconsiderato. La colpa è anche mia. Non ci si difende facendosi scudo di una persona innocente. Questa gente non è capace di rispettare neanche il codice criminale. Io vi chiedo stasera di non dargli più neanche lo sguardo. Devono capire che Bitonto non è più il loro posto, non è più casa loro".

"Bitonto, alza la testa. Basta violenza", "Siamo tutti Anna Rosa", "Ieri mafia, oggi Libera, domani liberi", si legge su alcuni cartelloni esposti.