Anziana uccisa per errore a Bitonto: dieci a processo per la morte di Anna Rosa Tarantino

Sono in tutto dieci, tra esponenti del clan Conte e dei Cipriano, gli imputati a processo per l'omicidio di Anna Rosa Tarantino, l'84enne uccisa per errore a Bitonto il 30 dicembre nell'ambito di uno scontro tra gruppi rivali. Oltre agli otto presunti responsabili, per i quali la Dda ha chiesto il giudizio immediato, sono imputati anche due pregiudicati accusati di aver minacciato i familiari di un pentito.

Tra gli imputati c'è anche il presunto boss Domenico Conte, arrestato a maggio scorso dopo 37 giorni di latitanza. Secondo l'accusa, sarebbe stato Conte il mandante dell'agguato in cui morì per errore Anna Rosa Tarantino. Il presunto capoclan avrebbe dato l'ordine di colpire un esponente del clan rivale, e il vero obiettivo sarebbe stato Giuseppe Casadibari, poi diventato collaboratore di giustizia.

L'inizio del processo è fissato il 10 settembre dinanzi alla Corte di Assise, ma gran parte degli imputati avrebbe chiesto il rito abbreviato.