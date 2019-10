'Dimenticata' dai parenti in ospedale per 10 mesi, muore nonna 92enne di Monopoli: "Non la volevano più"

Ha trascorso gli ultimi dieci mesi della sua vita in ospedale, da sola, senza nipoti o parenti, nonostante l'Asl, con il sostegno delle Forze dell'Ordine, abbia tentato di rintracciarli: è morta in soltiudine una 92enne originaria di Monopoli, nel Barese, ricoverata da tempo nel reparto di Lungodegenza dell'ex ospedale 'Melli' di San Pietro Vernotico, nel Brindisino. La storia è raccontata da Il Messaggero.

Le condizioni della donna si sono aggravate negli ultimi giorni. Nonostante fosse stata dimessa da tempo, nessun familiare l'aveva prelevata dalla struttura, nonostante il figlio sia stato richiamato dai medici e dopo che il giudice aveva nominato un amministratore di sostegno per la pensionata. L'anziana, dopo aver passato un periodo di ricovero a Brindisi, era tornata a San Pietro, fino alle dimissioni senza però lasciare il letto d'ospedale. Il figlio adottivo, secondo la ricostruzione del giornale, avrebbe avuto timore a gestire la donna da solo ma allo stesso tempo avrebbe chiesto le dimissioni protette poiché avrebbe ritenuto che la madre non sarebbe dovuta andare in una residenza assistenziale. L'ospedale, invece, riteneva che l'anziana non potesse restare in reparto, anche con riferimento alle regole dell'Asl. Dopo mesi di incertezza, i Carabinieri sono intervenuti. Il figlio adottivo avrebbe poi specificato di non aver mai abbandonato la donna, ma che si stava impegnando per cercare una sistemazione. Negli ultimi giorni, invece, òla donna è morta per l'aggravarsi delle sue condizioni.