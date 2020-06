L'età non ferma il sogno del diploma di scuola media, tre nonni baresi si preparano all'esame: l'incoraggiamento di Emiliano

L'età avanzata non può fermare un sogno. Ne sono certi Nicola, Chella e Imma, tre anziani iscritti al 'Centro Aperto Polivalente per Anziani' di Gioia del Colle, che stanno per coronare l'obiettivo tanto agognato del diploma di scuola media. Una storia esemplare, che il governatore Emiliano ha voluto raccontare in diretta sui social, incoraggiando i tre partecipanti al progetto 'A scuola... Media 80'.