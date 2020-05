Violenze sull'anziano che avrebbe dovuto accudire, arrestato badante: in casa organizzava 'droga party' chiudendo l'uomo in una stanza

Si era stabilito in casa dell'anziano - un disabile 80enne non autosufficiente - con la scusa di accudirlo, e invece lo faceva vivere in condizioni igieniche spaventose, maltrattandolo ogni qualvolta l'uomo tentasse di protestare, e utilizzando l'abitazione per organizzare festini a base di droga.

A porre fine a violenze e abusi sono stati gli agenti del Commissariato di Monopoli, che hanno arrestato il 'badante', un 49enne residente a Polignano a Mare, pregiudicato con svariati precedenti per contrabbando, droga ed associazione a delinquere.

L’indagine, iniziata da qualche tempo e coordinata dal Sostituto Procuratore Giuseppe Dentamaro, ha avuto il suo epilogo qualche ora fa, quando l’intensità dei maltrattamenti ai danni dell’anziano hanno reso indispensabile l’intervento degli agenti del Commissariato, che hanno bloccato e arrestato l’uomo in flagranza, impedendo così che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze.

L’arrestato, forte consumatore di sostanze stupefacenti - come accertato dagli investigatori - si era organizzato nella casa dell’anziano in maniera tale da potere consumare ingenti quantitativi di stupefacente tranquillamente nel salotto, invitando anche altri soggetti a questi “droga party”, organizzati ad insaputa del padrone di casa, che, per l’occasione veniva relegato nella sua camera da letto, anche senza cena. Gli investigatori del Commissariato stanno anche ricostruendo i prelievi di denaro che sono stati compiuti con la carta Postepay della vittima, che l’arrestato era riuscito a farsi consegnare con la scusa di comprare generi di prima necessità, mentre si sospetta che il denaro prelevato sia invece servito per altri scopi, tra cui l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti e degli atti di rito, l’uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

