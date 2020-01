Minacciato, insultato e preso a schiaffi dal badante: Carabinieri salvano 90enne da maltrattamenti

I Carabinieri hanno arrestato, a Monopoli (Bari), un badante 52enne di origini georgiane, il quale avrebbe picchiato e maltrattato l'anziano signore che accudiva.

Il pensionato 90enne, affetto da varie patologie, era stato notato, da alcuni parenti, in atteggiamenti taciturni e impauriti alla presenza del badante. Di lì la decisione di contattare i Carabineri che hanno avviato le prime indagini.

Attraverso pedinamenti del 52enne, filmati di videosorveglianza dell'abitazione e testimonianze, sarebbero stati documentati maltrattamenti durati per almeno 3 mesi. Il pensionato veniva insultato, minacciato e talvolta preso a schiaffi, come nell'ultimo caso, ieri, quando le urla hanno allertato i militari. Il badante si sarebbe anche scagliato contro gli agenti, prima di essere arrestato.

L'anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale a Monopoli dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in 10 giorni. Il 52enne è stato quindi condotto in carcere a Bari: dovrà rispondere di maltrattamenti contro conviventi, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.