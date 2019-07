Modugno, il cavalcavia di via Risorgimento riapre al traffico: "Rifatti cordoli, manto stradale e segnaletica"

Riapre alla circolazione stradale anche il ponte di via Risorgimento, cavalcavia che sovrasta la SS96, a due anni e mezzo dall'incidente che causò il blocco della due strade. Ad annuciarlo è il Comune di Modugno, al termine degli interventi di rifacimento, che hanno interessato "manto stradale, cordoli e segnaletica" ricorda l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, William Formicola.

Si chiude così la vicenda dell'autista 'distratto' del tir, che a ottobre del 2017 danneggiò il cavalcavia con il tetto del mezzo, essendo troppo basso per passare. La settimana scorsa era stata riaperta al traffico anche la parte di SS96 chiusa per gli interventi di ripristino, causando per tanti mesi disagi agli automobilisti, costretti a utilizzare strade alternative. " Con il completamento dei lavori - ricorda Formicola - torna alla piena normalità anche la viabilità verso la strada provinciale 54 (Modugno-Palese), via Amati, via Porto Torres e via Paolo Marzi".