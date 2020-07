Torre Quetta si avvia verso la riapertura completa: parcheggi attivi e lavori in corso sull'arenile

Torre Quetta si avvia verso la completa riapertura: da questa mattina è attivo il parcheggio del lido comunale - tornato nelle disponibilità del Comune dopo la sentenza del Tar Puglia e il ricorso bocciato dal Consiglio di Stato all'ex gestore 'Il veliero' - gestito dal personale dell'Amtab. L'apertura dei cancelli sarà garantita tutti i giorni della settimana, dalle 7 alle 22, ma il Comune potrebbe riconsiderarli in base all'effettiva fruizione della spiaggia.

Già da ieri, invece, le ruspe sono all'opera per spianare e livellare i ciottoli, così da ripristinare l'arenile per i bagnanti. Interventi che dureranno circa 10 giorni e procederanno per lotti attraverso l’interdizione di aree delimitate di volta in volta, in modo che sia garantito l’uso pubblico della spiaggia nelle parti non interessate ai lavori.

Tutte le aree interne, compresi il parcheggio e i camminamenti, sono state pulite e riordinate da squadre di Amiu Puglia, che garantiranno quotidianamente il servizio di pulizia fino al termine della stagione estiva. La manutenzione del verde è stata affidata invece al personale della Multiservizi, che in queste ore sta provvedendo a ripulire e manutenere le aree verdi presenti. I bagnanti potranno usufruire dei bagni e delle docce, che saranno igienizzati nell’ambito dei servizi di pulizia comunali. La Polizia locale, infine, assicurerà un servizio di pattugliamento dell’intera area durante la giornata. Bisognerà attendere ancora, invece, per gli stand dell'enogastronomia, visto che la società che precedentemente li gestiva non ha ancora liberato tutte le aree del lido comunale.