Ponte festivo di Ognissanti, orari di ingresso prolungati e aree di sosta speciali al Cimitero monumentale

Orari prolungati per il cimitero di via Crispi, a Bari, già dalla mattinata preso d'assalto in occasione della giornata di festa. Il maltempo non ha infatti fermati i baresi, che hanno approfittato del ponte festivo per visitare i cari defunti. Per l'occasione il Cimitero monumentale e gli altri cimiteri delle ex frazioni, hanno osservato l'orario 7.30-18, che rimarrà attivo anche per domani .

Il cimitero rimarrà aperto anche domenica, a partire dalle 7.30 fino alle 13. Il Comune ha anche pensato di strutturare un piano parcheggi per aiutare i visitatori: le auto potranno sostare nell'area parcheggi davanti al tribunale per i minorenni di via Scoppellitti, oltre che nell'area sterrata della marmeria Cucumazzo, in via De Crescenzio (orari: venerdì 7-17, domenica 7-14), al costo di un euro.

La cerimonia di commemorazione

Domani è prevista anche una cerimonia commemorativa dei defunti a partire dalle 10 nel sagrato della Chiesa madre, alla presenza del sindaco Antonio Decaro e dell'arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci. Seguirà poi un'altra cerimonia per ricordare i caduti di guerra, organizzata dal presidio militare. Stop alle auto, quindi, dalle 5 alle 14 - o comunque fino al termine della cerimonia - sul piazzale dell'Exultet e su via Crispi (entrambi i lati, nel tratto compreso fra via Nazariantz e il piazzale dell'Exultet).