App Immuni, c'è la prima segnalazione in Puglia: donna barese sottoposta a tampone

Prima segnalazione della App Immuni in Puglia. Si tratta di una donna barese di 63 anni, che lo scorso lunedì ha ricevuto dall'applicazione una notifica che la avvisava di essere entrata potenzialmente in contatto con una persona risultata positiva al Covid. Come riporta l'Ansa, la Asl e il dipartimento regionale della Salute hanno avviato accertamenti. La donna è stata messa in isolamento precauzionale per 14 giorni ed è stata sottoposta oggi a tampone, e si è in attesa di verifica. Era stata la stessa signora, in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno pubblicata oggi, a raccontare la sua vicenda, lamentando il fatto di non essere stata sottoposta a tampone. La 63enne sarebbe comunque in buone condizioni di salute e non presenterebbe sintomi.

