'Nuova luce' per via Tatarella: approvato il progetto preliminare per l'illuminazione a led

Partiranno entro la fine di ottobre i lavori per la nuova illuminazione a led di viale Giuseppe Tatarella. A definirlo è il progetto preliminare per l'impianto, approvato - su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, ieri dalla Giunta comunale. Gli interventi avranno un costo di 250mila euro, che saranno coperti dal finanziamento statale concesso ai Comuni come contributo per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

"Abbiamo individuato viale Tatarella - ricorda Galasso - in quanto tratto di strada caratterizzato quotidianamente da grandi flussi di traffico, essendo una delle principali arterie di ingresso in città, e siamo riusciti a predisporre in tempi brevi tutta la progettazione poiché si tratta di un intervento analogo a quello realizzato recentemente su strada detta della Marina, benché più complesso poiché caratterizzato da corpi illuminanti più potenti, allocati su pali più alti di quelli di Torre a Mare e distanti fra loro quasi 40 metri".

Gli interventi

L'opera, non inserita nel piano triennale, dovrà quindi essere prima approvata dal Consiglio comunale e poi andrà in gara con il progetto esecutivo, già in corso di redazione da parte degli uffici tecnici. È lo stesso assessore a fornire i primi dettagli:

Questo intervento consentirà di rinnovare completamente l’illuminazione di viale Tatarella con corpi illuminanti a led che garantiranno un effetto più intenso e diffuso, con un risparmio netto in termini economici, con un 50% in meno rispetto all’impianto attuale, e ambientali e un’uniformità di luce bianca tra viale Tatarella e il ponte Adriatico. I lavori di sostituzione dei corpi illuminanti interesseranno sicuramente il tratto che va dalla rotatoria del ponte Adriatico fino all’innesto della strada statale 16, con circa 120 nuovi corpi illuminanti, e potrebbero estendersi ulteriormente anche verso il tondo di Carbonara e lo stadio San Nicola, in quanto il numero esatto delle nuove luci led dipenderà dal ribasso d’asta poiché verranno appaltati nella forma di accordo quadro che permetterà di utilizzare tutto il finanziamento disponibile.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di convertire tutti i sistemi di illuminazione in città con lampadine a luci led: in totale, quindi, verranno coperti 27mila corpi illuminanti presenti nelle strade cittadine.