Piante, vialetti e panchine, nuovo look per l'area verde accanto al parcheggio di Pane e Pomodoro

Un'area di circa 2.500 riqualificata e trasformata in un 'nuovo' spazio verde, tra il parcheggio di Pane e Pomodoro e Torre Quetta. Lo spazio è stato riqualificato dalla Bari Multiservizi, con la messa a dimora di 600 nuove piante tra essenze della macchia mediterranea e tamerici e l’installazione di elementi di arredo urbano.

“Era un impegno che avevamo preso con la città - ha commentato il sindaco Decaro, che ha effettuato un sopralluogo in mattinata - e di questo risultato desidero ringraziare Multiservizi per aver riqualificato a proprie cure un’area troppo a lungo abbandonata al degrado che rappresenta il tratto iniziale del collegamento tra le spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta ed è un percorso molto frequentato dai runner e da chi voglia passeggiare guardano il mare. Credo che questa sia la riprova di come le aziende pubbliche, se efficientate, possono produrre risultati importanti a vantaggio della collettività. Per il momento si tratta di una piccola area, sulla quale intendiamo installare anche attrezzi ginnici, che nel tempo si allargherà sul mare e si estenderà ulteriormente verso Torre Quetta con l’esecuzione del progetto di collegamento delle due principali spiagge cittadine che consentirà ai baresi di vivere appieno il rapporto con il mare a sud della città lungo tre chilometri e mezzo di litorale”.