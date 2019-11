Due nuove aree verdi a Bari, da 22mila e 2500 mq: campi da basket, area dog, jogging, giochi e giostre per bambini

Nuovi spazi per stare insieme: un campo da basket, uno spazio ludico per i bambini, un gazebo in legno con tavoli e sedute, un'area riservata ai cani e un percorso da jogging lungo il perimetro esterno. Tutto questo su un'area di 22mila metri quadri di verde attrezzato nel giardino Peppino Impastato che aprirà ad aprile nel quartiere Catino di Bari: "Grazie a questi lavori, stiamo anche risolvendo il problema di allagamenti delle strade che spesso si presenta durante le forti piogge, creando una vasca di accumulo e raccolta dell’acqua che ci permetterà anche di riutilizzarla per irrigare" ha spiegato il sindaco. (il progetto completo)

Lavori in corso anche nel cantiere vicino la chiesa di San Nicola, per uno dei 14 playground previsti in città. "Qui, nelle prime settimane di gennaio, avremo un’area verde di 2.500 metri quadri con giostrine per bambini, viali pavimentati, panchine e un nuovo impianto di illuminazione" ha sottolineato Decaro, che ha poi concluso: "Nel 2020 a Catino ci saranno due nuove aree verdi, luoghi che consegneremo ai cittadini del quartiere, per viverli al meglio e prendersene cura"