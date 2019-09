Fiera del Levante 2019, il piano parcheggi del Comune: attivate 16 aree sosta a tariffa unica

L'edizione 2019 della Fiera del Levante è ormai alle porte e il Comune ha predisposto un piano parcheggi per far fronte alla grande presenza di auto e bus in occasione della Campionaria. Ecco perché dal 14 al 22 settembre saranno attivate 16 aree di sosta, di cui 13 su strada e 3 gestite da Amtab in accordo con privati.

Le aree di sosta

Ecco le aree di sosta a rotazione previste negli spazi vicini alla sede della Campionaria, con orario di accesso e relativa tariffa giornaliera:

1. area comunale su strada in via Francesco Portoghese (prol. Mascagni) fronte area mercato del lunedì.

durata del servizio: tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 20

tariffa unica giornaliera: € 3

2. area comunale recintata -MERCATO- in via Francesco Portoghese (prol. Mascagni).

durata del servizio: tutto il periodo fieristico ESCLUSO LUNEDÌ.

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: mar./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 850

tariffa unica giornaliera: € 5 auto - € 12 bus

3. area comunale in via M. Bisignani utilizzata per il mercatino.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico.

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 90

tariffa unica giornaliera: da € 3

4. area comunale in via M. Bisignani, di fronte all’area utilizzata per il mercatino

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 50

tariffa unica giornaliera: € 3

5. area comunale su strada “viale V.E.Orlando”

Lato Fiera: per tutto il periodo fieristico

Lato Acquedotto: dal lunedì al venerdì i dipendenti dell’ente AQP possessori di pass potranno parcheggiare gratuitamente.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 100 circa

tariffa unica giornaliera: € 3

6. area comunale su strada complanare “viale Vittorio Veneto”

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 250 circa

tariffa unica giornaliera: € 3

[dalla sosta a pagamento è escluso il tratto della complanare antistante il Palazzo della Guardia di Finanza].

7. area comunale su strada, via di Maratona

L’area a pagamento sarà quella compresa tra via Napoli e via Verdi, prossimità ingresso Fiera Edilizia, su entrambi i lati ed in entrambe le direzioni (da via Napoli verso la Fiera e viceversa); con la limitazione per i residenti del lato dx ultimo isolato, direzione via Mascagni/via Napoli.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 650

tariffa unica giornaliera: € 3

8. area comunale su strada, via Bellini (da via Mascagni a via Verdi).

La sosta a pagamento sarà realizzata su entrambi i lati.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 50

tariffa unica giornaliera: € 3

9. area comunale su strada, in via Verdi, dal lato muro perimetrale fiera.

La sosta a pagamento è prevista lungo tutto il lato perimetrale a partire dall’ingresso “Edilizia” sino all’ingresso fiera di via Verdi.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 40

tariffa unica giornaliera: € 3

In questa zona, allo scopo di consentire fluidità del traffico, evitando nel contempo conflittualità con utenti/visitatori. e scoraggiare la presenza di abusivi sarà in vigore il divieto di sosta sul lato opposto.

10. area comunale su strada, in via Umberto Giordano.

La sosta a pagamento, è prevista su entrambi i lati a partire dal lungomare, sino a via Verdi su entrambi i lati.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 105

tariffa unica giornaliera: € 3

11. area comunale su strada, in via P.Pinto (lato mare) da via G. Bruno a via Adriatica.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 50

tariffa unica giornaliera: € 3

12. area interna allo Stadio della Vittoria.

In quest’are sarà:

• consentito l’accesso e l’utilizzo gratuito agli espositori per tutto il periodo fieristico;

• consentito l’accesso e l’utilizzo gratuito agli addetti degli uffici e delle associazioni, nei soli giorni feriali.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:30

posti auto: 300

tariffa: PASS INGRESSO

13. area individuata come “Piscine comunali”(area recintata adiacente capolinea AMTAB spa)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 150

tariffa unica giornaliera: € 5 auto / € 1 motocicli

Saranno poi attivate tre aree gestite dall'Amtab in accordo con i privati:

A. Area “Colmata di Marisabella”.

L’area sarà collegata con bus navetta per il trasporto dei visitatori da e verso la Fiera.

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: 600 circa

tariffa unica giornaliera: € 5 auto / € 12 bus

collegamento: bus navetta gratuito

B. Aree dell’AMTAB spa, in via Verdi angolo via Bellini (fronte nuova biglietteria)

durata del servizio: per tutto il periodo fieristico

orario: sab./dom. dalle ore 8:30 alle ore 22:00

orario: lun./ven. dalle ore 9:30 alle ore 21:00

posti auto: lotto 1- 650, lotto 2 - 350, lotto 3 - 100

tariffa unica giornaliera: € 5

C. Area FBN/Quasimodo e Area Autorità Portuale (ex Multiservizi) in corso Vittorio Veneto.

durata del servizio: tutto il periodo fieristico

orario: lun./sab. dalle ore 5:00 alle ore 23:30

orario: domenica dalle ore 8:30 alle ore 22:30

posti auto: 800 + 450

tariffa unica giornaliera: € 1 (lunedì/sabato)

tariffa unica giornaliera: € 5 domenica

collegamento: bus navetta gratuito.

