Aria irrespirabile sul treno, il Bari-Foggia si ferma a Molfetta: corsa cancellata, pendolari infuriati

La Polizia Ferroviaria ha avviato le indagini per un episodio avvenuto, questo pomeriggio, sul treno regionale Bari-Foggia: il convoglio si è fermato all'altezza della stazione di Molfetta e non è più ripartito. Secondo alcune testimonianze, l'aria all'interno sarebbe divenuta improvvisamente irrespirabile, per non ragioni non ancora accertate dagli agenti. I passeggeri sono quindi scesi dal treno, costretti a prendere un altro convoglio per raggiungere le loro destinazioni d'arrivo.

