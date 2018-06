Alla cerimonia per la Festa della Repubblica con un'ascia: 53enne bloccato dalla polizia locale

Fermato mentre raggiungeva il lungomare, luogo delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, vestito con una divisa mimetica e una piccola ascia nascosta sotto la maglia. L'uomo - un 53enne - è stato notato dagli agenti della polizia locale in servizio in una delle traverse che conducono a piazza Diaz, chiuse al traffico per la manifestazione.

Agli agenti che lo hanno fermato nei pressi di Largo Adua non ha opposto alcuna resistenza - spiega il comandante della Polizia locale, Michele Palumbo - e ha riferito di essere un medico biologo, e di essersi vestito in quel modo "per l'occasione", vista la parata in programma in piazza Diaz. Il soggetto, risultato effettivamemente non appartenente ad alcun corpo militare, aveva indosso, sotto la giubba, un’accetta di 37 cm con lama di 10 cm.

L'uomo è stato fermato e condotto al Comando della polizia locale, e dell'episodio è stato informato il magistrato di turno. E' stato denunciato a piede libero per il reato di cui all’art. 4 della Legge 110/75 con l'accusa di porto illegale d’arma atto ad offendere le persone nelle riunioni pubbliche.

Le perquisizioni effettuate dagli agenti nella sua auto e nell'abitazione hanno dato esito negativo. Si tratterebbe di una persona con problemi psichici, e indagini sono in corso per verificare se il 53enne sia in cura presso qualche struttura. Gli investigatori sembrano comunque escludere che l'uomo potesse avere intenzione di aggredire qualcuno.