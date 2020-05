Kalashnikov consegnato dopo scarcerazione per l'omicidio Marchitelli: in manette pregiudicato 36enne

I Carabinieri hanno arrestato il 36enne Domenico Masciopinto e il 29enne Antonio De Finis, rispettivamente condotti in carcere e ai domiciliari, poiché accusati di porto d'armi da guerra e ricettazione, con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività del clan Di Cosola. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia barese.

Secondo le indagini, un fucile kalashnikov Ak47 sarebbe stata a disposizione dei Di Cosola nel corso della guerra contro il clan rivale degli Strisciuglio nel quartiere San Pio di Bari e quindi consegnata nel 2018 a Masciopinto non appena scarcerato dopo aver scontato 13 anni di reclusione per aver preso parte al commando che la sera del 2 ottobre 2003 uccise per errore il 15enne Gaetano Marchitelli per le strade di Carbonara.