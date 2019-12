Armi "pulite" e affari con la droga, l'ascesa di Domenico Milella tra i Parisi e i Palermiti: "Punto di riferimento del gruppo"

Armi "pulite" e mai utilizzate, non si sa se a disposizione del clan o ad essere commercializzate verso altri gruppi criminali: un bottino dal valore elevato, non solo in euro, quello a disposizione del clan Parisi-Palermiti-Milella, sequestrato nel 2014 in un anonimo appartamento di via Di Vagno a Bari. Il clamoroso ritrovamento è uno degli elementi di rilievo dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari che ha portato al blitz di questa notte, eseguito dai Carabinieri, nel capoluogo pugliese, con 12 arresti e 3 obblighi di dimora.

Il ruolo di Domenico Milella

Dalle indagini emerge la figura di Domenico Milella, ritenuto elemento di spicco di una delle articolazioni che compongono il gruppo Parisi-Palermiti-Milella, con un ruolo importante già ai tempi di quel sequestro: "Il segmento investigativo che abbiamo percorso dal 2014 al 2016 - ha spiegato il colonnello Gabriele Mambor, Comandante del Reparto Operativo Carabinieri Bari - vedeva Milella in una posizione di livello. Nel 2014, quando avvenne il sequestro era detenuto, sarebbe stato scarcerato di lì a poco e trasferito a Pescara ma era già un punto di riferimento del gruppo criminale".

"Arsenale degno d'attenzione"

La 'cupa', ovvero l'arsenale del gruppo, era assieme a 10 kg di cocaina: "Non sappiamo se le armi sarebbero state a disposizione per la vendita ad altri soggetti - ha detto Mambor - ma alla luce degli altri sequestri del 2017 e alle sparatorie successive" nel quartiere Japigia, "era un potenziale militare degno d'attenzione", tra fucili d'assalto, mitra, silenziatori e migliaia di munizioni.