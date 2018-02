Droga e armi nascoste in un edificio in ristrutturazione: blitz dei carabinieri a Bitonto

Continuano le attività di controllo nel centro storico di Bitonto, teatro della tragica sparatoria che ha coinvolto una donna anziana il 30 dicembre scorso. Nel fine settimana i Carabinieri di Molfetta, coadiuvati dai colleghi dell’ XI° Reggimento “Puglia”, hanno rinvenuto - a poche decine di metri dal luogo dell'omicidio - un 'bazar della droga' e un deposito di armi, nascosto all'interno di un edificio in fase di ristrutturazione.

In particolare i militari hanno sequestrato una pistola calibro 9 con matricola abrasa e completa di caricatore con 13 proiettili, 450 grammi di marijuana, 143 di cocaina e 128 di hashish. Sono in corso le ricerche per stanare il proprietario del materiale sequestrato.