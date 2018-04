A tutta velocità sulla statale 16, bloccato dalla polizia: in auto un arsenale, arrestato 69enne

A bordo della sua auto, viaggiava ad alta velocità sulla statale 16, in direzione sud, zigzagando tra i veicoli. Manovre che non sono sfuggite ai poliziotti, che hanno poi bloccato l'uomo in un'area di servizio, sottoponendolo a controllo.

In auto l'arsenale di pistole e cartucce

Così, all'interno dell'abitacolo, gli equipaggi delle Volanti e della Squadra Mobile hanno ritrovato una busta contenente dieci pistole semiautomatiche, calibro 9 corto, prive di matricola e complete di caricatore, 500 cartucce dello stesso calibro e due silenziatori. E’ stata inoltre sequestrata una banconota da 20 euro falsificata.

In manette un 69enne

Per l'uomo, il 69enne Luigi Fusato, con precedenti di polizia, è scattato l'arresto in flagranza per detenzione e porto illegale di armi da sparo clandestine, parti di armi (silenziatori), munizionamento per armi comuni da sparo. Il 69enne è stato inoltre indagato in stato di libertà, per ricettazione e possesso di una banconota da 20 euro falsificata. Sulle armi, lubrificate e perfettamente funzionanti, saranno eseguiti esami tecnico scientifici per accertare se sono state utilizzate in episodi armati avvenuti nei mesi scorsi. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere.