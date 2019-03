Fornisce false generalità durante il controllo: arrestato il 18enne Sabino Capriati, era ricercato dopo fuga da una comunità

Era ricercato dopo essere scappato da una comunità del Brindisino in cui si trovava ristretto. Fermato dagli agenti delle Volanti per un controllo, sul lungomare di Crollalanza, sprovvisto di documenti, ha fornito false generalità, ma è stato scoperto.

Così è finito in manette il 18enne Sabino Capriati.

Dopo essere stato fermato, accompagnato presso il Gabinetto di Polizia Scientifica per l’identificazione “AFIS”, il giovane è risultato avere un provvedimento di cattura a suo carico, emesso dalla Corte di Appello di Bari in data 19.02.2019. Il 18enne si era allontanato da una comunità del brindisino, ove era ristretto, e per questo gli è stato inflitto l’aggravamento della custodia in carcere.