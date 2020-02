Vogliono vendicare la morte del padre con armi da guerra: arrestati fratelli, il loro obiettivo erano noti criminali andriesi

Arrestati i fratelli Pietro e Valerio Capogna per detenzione illegale di armi da fuoco in concorso, con l’aggravante del metodo mafioso. Ad Andria, per vendicare l'omicidio del padre Vito