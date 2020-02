Caccia alla droga nei quartieri di Bari, arresti a Carrassi e Libertà (anche incensurati). In casa droga pronta per la vendita

Quattro persone sono state arrestate, complessivamente, in alcuni quartieri di Bari, durante controlli dei Carabinieri contro lo spaccio di droga. Nel rione Libertà i militari hanno bloccato un 22enne del posto, incensurato, trovato in possesso, nella sua abitazione, di 105 grammi di marijuana di cui 70 dosi in confezioni di cellophane pronte allo spaccio, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Tre, invece, gli arresti a Carrassi: nel primo caso un 50enne barese, anch'egli incensurato, è stato trovato in possesso di 29 dosi di marijuana in casa. La droga era già confezionata in involucri di cellophane. Nell'appartamento sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga.

In manette anche un 29enne già noto alle forze dell'ordine: con sé aveva 3 panetti di hashish e un involucro della stessa droga per complessivi 142 grammi. Infine, i militari hanno bloccato un 22enne pregiudicato di Carrassi: nella sua auto deteneva 120 grammi di marijuana e 110 di hashish, tutta suddivisa in dosi pronte per la vendita e ben occultate nel vano motore dell’autovettura da lui utilizzata.

I quattro sono stati collocati agli arresti domiciliari in attesa del giudizio,