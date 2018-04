Arresti nel clan Capriati e presunte 'infiltrazioni' al porto, i chiarimenti della società Ariete: "Estranei ai fatti"

Così in una nota, la società cooperativa Ariete chiarisce la propria posizione in merito al blitz contro il clan Capriati portato a termine oggi da polizia e Dda, da cui sarebbe emersa anche la presenza di molti affiliati o loro parenti nella società che gestisce la viabilità al porto.

"Tutto il personale impegnato nei servizi di assistenza alla viabilità all’interno del Porto di Bari - precisa in una nota la società Ariete - non è stato in alcun modo selezionato, né tantomeno scelto da Ariete, ma è direttamente transitato dalle precedenti imprese appaltatrici, in virtù della cd. “clausola sociale”, che rappresenta un preciso obbligo derivante dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro".