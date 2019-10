Decine di arresti e perquisizioni, dalle prime luci dell'alba, nel quartiere Japigia, in altre zone di Bari e in alcune città d'Italia, a seguito del blitz antimafia della Polizia di Stato ai danni dei clan Parisi e Palermiti. Le indagini, coordinate dalla Dda, riguardano, in particolare, tre omicidi avvenuti a inizio 2017 nel quartiere Japigia, ma anche estorsioni, detenzione di armi e di droga.