Fermato in auto con la droga, aggredisce i carabinieri: "Lasciatemene un po' per uso personale". Arrestato 27enne

Viene scoperto dai carabinieri con addosso 50 dosi di droga e pretende che gli agenti gliene lascino qualcuna 'per uso personale'. La paradossale storia ha coinvolto un 27enne, arrestato in via Dalmazia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sia per resistenza a pubblico ufficiale. I militari lo hanno fermato mentre era alla guida della sua auto, scoprendo successivamente che nella vettura nascondeva 23 grammi di marijuana.

A quel punto ha aggredito i carabinieri, una volta che questi non gli hanno permesso di tenerne un po'. Al momento è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere processato.

Sequestrio di droga nel quartiere Libertà

E non è l'unico sequestro di sostanza stupefacente operato dai militari del Nucleo Radiomobile. Un secondo arresto per detenzione di sostanza stupefacente è stato effettuato nei confronti di un 24enne in via Ettore Fieramosca: dopo una perquisizione in casa, sono stati sequestrati 34 involucri contenenti marijuana, per un peso di 70 grammi, 24 panetti di hashish, per un peso di 360 grammi e 4 buste di cellophane contenente marijuana per un totale di 360 grammi.

Il pusher è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di giudizio.