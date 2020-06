Traffico internazionale di droga sull'asse Albania-Puglia: 37 arresti e sequestri per 40 milioni di euro

La Dia di Bari e le autorità albanesi, con l’ausilio della Criminalpol, dell’ufficio di collegamento interforze di Tirana e della polizia albanese, nonché con la collaborazione - in Italia – di carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e della Dia di Foggia, Lecce, Bologna, Roma, Napoli e Catanzaro, stanno eseguendo congiuntamente, tra Italia e Albania, su disposizione della Dda di Bari e della procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana - con il coordinamento di Eurojust (L’Aja), diretto dal membro nazionale italiano - 37 arresti di persone ritenute responsabili di traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Sono in esecuzione anche decreti di sequestro per complessivi 4 milioni di euro.

Nel corso delle indagini, sono state sequestrare circa tre tonnellate e mezzo di droga tra marijuana, cocaina ed hashish, per un valore di oltre 40 milioni di euro e corrispondenti a circa 7 milioni di dosi.