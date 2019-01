Fugge dai domiciliari per festeggiare il suo compleanno: arrestato 18enne con altri tre 'partecipanti'

Era ai domiciliari dopo aver scontato un periodo di detenzione nell'istituto penale per Minorenni di Bari, ma la voglia di festeggiare la maggiore età insieme a due conoscenti era troppo forte. E così un ragazzo appena 18enne ha lasciato la propria abitazione, per partecipare alla festa in suo onore non organizzabile prima, visto che era al Fornelli. Festeggiamenti a Bari vecchia, che comprendevano non solo fuochi d'artificio, ma anche un concerto di un cantante neomelodico.

A scoprire la fuga dalle misure cautelari imposte al 18enne sono stati i carabinieri della Stazione Bari San Nicola, che hanno dapprima arrestato il 18enne - attualmente detenuto al Fornelli -, poi un 28enne e un 31enne, entrambi pregiudicati, anche loro per non aver rispettato le misure imposte dal giudice (rispettivamente detenzione e arresti domiciliari). Festeggiamenti che sono costati cari anche a un altro 18enne barese, figlio di un noto boss di un clan che opera nel borgo antico, scappato il 20 dicembre scorso dalla comunità in cui aveva l'obbligo di rimanere dopo essere stato arrestato un mese prima. Il motivo della fuga? Sempre 'rendere onore' al neomaggiorenne, pensata che gli è valsa una nuova ordinanza di custodia cautelare da parte dei giudici della Corte di Appello – Sezione minorile di Bari e la successiva detenzione al Fornelli a partire dalla mattinata di ieri.