Fermati in sella alle bici rubate in un condominio, due arresti a Poggiofranco

Finiscono agli arresti due residenti del quartiere Libertà di Bari, un 45enne e un 53enne, per furto di bicicletta. I due sono stati sorpresi dai carabinieri in sella a due veicoli rubati a Poggiofranco nell'area parcheggio di un condominio. I militari sono intervenuti in seguito a unauna segnalazione al 112 e, dopo averli fermati, li hanno perquisiti, trovando materiale da scasso, poi sequestrato. La refurtiva è stata successivamente restituita al legittimo proprietario, mentre i due arrestati sono agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.