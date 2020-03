Tv, radio ed elettrodomestici rubati delle cantinole degli appartamenti: tre arresti

Finiscono agli arresti tre georgiani pregiudicati, accusati di furto aggravato in concorso. Un 34enne, un 27enne e un 35enne sono stati sorpresi dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Bari Centro nel quartiere di Ceglie del Campo, durante i controlli finalizzati al contrasto dei furti in appartamento.

In via Goffredo Mameli i tre sono stati beccati mentre, dopo aver forzato le serrature, tentavano di rubare elettrodomestici, televisori, radio di nuova generazione che erano stati depositati in alcune cantinole per poi essere installati nei rispettivi appartamenti. I tre malfattori stavano infatti sistemando il suddetto materiale per poi asportarlo, unitamente ad attrezzi da lavoro ed altri oggetti, quando sono stati arrestati dai militari operanti.

Finiscono sotto sequestro gli attrezzi da scasso utilizzati per forzare le serrature. Sono stati anche denunciati per le sanzioni amministrative previste per il contenimento delle misure da Covid-19. Al momento il 35enne e il 34enne si trovano in prigione, mentre il 27enne è ai domiciliari, in attesa di giudizio.

