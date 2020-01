Stavano forzando la porta di un negozio di fiori in centro: in manette due ladri

Finiscono in manette in centro a Bari due migranti di origine marocchina, resisi responsabili in concorso tra loro di tentato furto aggravato. Si tratta di Youness El Aoudi, senza fissa dimora 25enne, e Nabil Chebbali, 28enne.

Ad arrestarli gli agenti di polizia di Stato, intervenuti in seguito a una segnalazione al 113, relativa a un furto in un negozio di fiori: gli agenti li hanno sorpresi mentre tentavano di forzare la porta d'ingresso del locale, per scardinare la serratura. Alla vista della polizia, hanno provato a fuggire, separandosi, ma sono stati entrambi bloccati e portati in carcere, in attesa di giudizio.