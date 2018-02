Doppio arresto per spaccio nel Barese, in manette anche un 19enne: "Droga nascosta nella cappa"

Doppio arresto in poche ore per spaccio nel Barese da parte dei carabinieri: in manette mercoledì 31 gennaio e giovedì primo febbraio sono finite due persone che detenevano sostanze stupefacenti.

La prima operazione è avvenuta ad Acquaviva delle fonti. Un pregiudicato 47enne ha provato a eludere il controllo dei carabinieri fuggendo a bordo della sua bici elettrica. Ha anche tentato di disfarsi della droga che stava vendendo, ma è stato subito fermato dai militari, che hanno così sequestrato i due grammi di eroina, oltre alla somma di 240 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il secondo arresto è avvenuto invece nel pomeriggio di ieri a Cassano delle Murge. Un giovanissimo (19enne) era sotto osservazione dai militari, essendo più volte stato visto frequentare i luoghi occupati dai tossicodipendenti. E' così scattata la perquisizione nella sua abitazione, che ha permesso il sequestro di otto grammi di eroina e 15 grammi di cocaina, nascosti nella cappa del piano cottura, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato, oltre al materiale necessario per il confezionamento e la somma di 55 euro. Entrambi gli arrestati sono ora ai domiciliari.



