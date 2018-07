Stretta allo spaccio in città: quattro arresti e sequestro di oltre 40 kg di droga

Arresti e sequestri

Un 49enne disoccupato è così finito in manette a Poggiofranco, perché scoperto in possesso di 42 grammi di hashish, nascosti addosso e in casa. In manette anche due giovanissimi pusher baresi: un 22enne e un 24enne. Il primo è stato sorpreso mentre vendeva 20 grammi di marijuana a un 22enne, mentre il secondo è stato fermato mentre stava cedendo 7,2 grammi della stessa sostanza a un 19enne. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire all’interno del vano contatore delle loro abitazioni, altrii 100 grammi di marijuana e 80 grammi di hashish, oltre alla somma contante di 90 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita.

Una quarta persona è stata arrestata a Poggiofranco. Si tratta di un 42enne disoccupato, sorpreso a cedere 0,7 grammi di eroina a un 48enne barese. In una successiva perquisizione, veniva scoperta nella sua abitazione anche mezzo grammo di cocaina. I quattro fermati si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Inoltre nel quartiere Murat i militari hanno anche sequestrato in un vano condominiale quasi 5 chilogrammi di marijuana; un chilo e mezzo di hashish, quasi 40 grammi di cocaina, due guanciole per pistola a tamburo e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Proseguono le indagini per scoprire a chi appartenga la droga.