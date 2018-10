Nascondeva droga in auto e in casa, in manette giovanissimo pusher a Castellana

Arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 18enne di Castellana, da tempo attenzionato dai carabinieri della Stazione del Comune in provincia di Bari. La scorsa notte il ragazzo è stato fermato dai militari per le vie del centro storico, mentre si aggirava a bordo di un’auto presa in prestito da un amico.

L'atteggiamento sospetto del 18enne ha indotto i carabinieri a perquisire l'autovettura, trovando sotto il sedile un involucro di cellophane con 50 grammi di marijuana, pronta alla vendita. Un successivo controllo nell'abitazione ha permesso di scoprire che non si trattava dell'unico quantitativo nelle sue disponibilità: nel garage, sotto una botola in cemento, sono stati trovati altri 600 gr. di marijuana.

Il 18enne è stato così messo ai domiciliari, in attesa di essere processato per direttissima dal Tribunale di Bari.