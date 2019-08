Nei pantaloni la cocaina pronta per lo spaccio: preso 29enne incensurato

Sorpreso con sei grammi di cocaina, già suddivisa in dodici dosi, pronte per lo spaccio. In manette è finito, nel corso di alcune perquisizioni, un 29enne incensurato di Turi.

La droga è stata trovata nella sua abitazione, nella tasca dei pantaloni che l’uomo aveva lasciato su di una sedia accanto al letto. Occultato poi, in un cassetto dell’armadio, vi era il materiale necessario al taglio ed al confezionamento dello stupefacente.

Il 29enne, tratto in arresto, a seguito di giudizio per direttissima, tenutosi nella stessa giornata dell'arresto presso il Tribunale di Bari, è stato condannato ad 1 anno 6 mesi di reclusione, con pena sospesa.