Scoperto a vendere droga a Mungivacca: arrestato pusher 31enne

È stato scoperto dai carabinieri mentre cedeva tre involucri di cocaina a un 'cliente' residente nella provincia. È finito così agli arresti un 31enne di Japigia: i militari hanno assistito all'attività di spaccio in via Caduti del Lavoro - 2,6 grammi di droga, per il quale il giovane aveva ricevuto 30 euro dal compratore - in via Caduti del Lavoro. Dopo l'arresto, l'uomo è stato posto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Il compratore è stato invece segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.