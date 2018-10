In macchina con 15 panetti di droga, il nervosismo tradisce un 32enne: arrestato durante un controllo

In macchina nascondeva quasi 30 chili di hashish, che non sono sfuggiti al controllo dei carabinieri. Finisce così in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 32enne barese, incensurato, fermato nel pomeriggio di ieri a Canosa di Puglia, nella Bat.

L'uomo era alla guida di una monovolume e dopo essere stato fermato dai carabinieri si è mostrato nervoso. Atteggiamento che ha portato i militari a effettuare un controllo più approfondito nel veicolo. A quel punto la scoperta: 15 panetti di droga, per un peso totale di 29,200 chili. L'uomo è stato portato in carcere a Trani, mentre proseguono le indagini per risalire ai mandanti e destinatari del carico di droga.