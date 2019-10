Calci, pugni e spintoni ai carabinieri che tentavano di arrestarlo: ladro di batterie d'auto bloccato a Bari

Finisce con un arresto il tentato furto di una batteria da parte di un 35enne georgiano, avvenuto in via Cardassi. L'uomo l'aveva asportata da una ferramenta in zona, per poi fuggire. Era stato però notato dai carabinieri del Nucleo radiomobile che vigilavano sul quartiere, messisi subito sulle sue tracce. Quando l'hanno intercettato, il 35enne ha provato a spintonare e a colpire con calci e pugni i militari, per tentare di scappare all'arresto.

È stato però immobilizzato e ammanettato, mentre la refurtiva - del valore di 65 euro - è stata restituita al proprietario.