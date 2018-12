Fermato tra i viaggiatori in stazione, ma era ai domiciliari: in manette un 42enne pregiudicato

Si aggirava tra i viaggiatori in attesa del treno a Bari, ma era il destinatario di una misura restrittiva. A scoprire il reato di un 42enne pregiudicato bitontino sono stati ieri pomeriggio gli agenti della Polfer, che lo hanno fermato sul primo marciapiede della stazione del capoluogo, insospettiti dal suo atteggiamento.

Dai successivi accertamenti - per cui ci si è avvalsi della Banca dati delle Forze di polizia, si è scoperto così che l'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari e aveva vincolo di rimanere nella sua abitazione a Bitonto. È stato quindi arrestato per evasione e portato in carcere a Bari, in attesa di giudizio.