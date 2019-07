Un 'bazar della droga' scoperto all'interno del garage: in manette un 46enne

Nel box di un garage aveva allestito un vero 'bazar della droga' con cocaina, eroina, hashish e marijuana. A scoprire la sostanza stupefacente in possesso di un 46enne del quartiere Madonnella di Bari, sono stati i carabinieri del Comando provinciale di Bari, che ieri hanno arrestato l'uomo.

I militari, da giorni sulle tracce del pusher, hanno aspettato il momento opportuno per intervenire, mentre si trovava all’interno del box in via Ligonzo. Al suo interno sono state sequestrate 100 dosi di eroina, 25 dosi di cocaina, 720 grammi di hashish e 60 grammi di marijuana, oltre a materiale idoneo al confezionamento. Dopo l'arresto, il 46enne è stato portato nel carcere di Bari, in attesa di giudizio.