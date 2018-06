In giro per Carrassi con armi, giubbotti antiproiettile e passamontagna: due arresti

Giravano per il quartiere Carrassi di Bari con addosso armi, giubbotti antiproiettile e passamontagna. Sono così finiti agli arresti un 48enne e un 36enne barese, entrambi noti alle Forze dell'Ordine, durante un controllo del Nucleo Radiomobile di Bari.

Nella nottata i due sono stati riconosciuti a bordo di un'utilitaria, che dopo un centinaio di metri avevano parcheggiato per poi prendere posto all'interno di una Ford Focus parcheggiata nella via. Un comportamento che ha insospettito i militari, che hanno eseguito una perquisizione, poi estesa anche ai due veicoli, trovando una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa ed in ottimo stato d’uso - con cinque proiettili nel caricatore; un giubbetto antiproiettile; un passamontagna; guanti in lattice; nonché un borsone contenente all’interno ricambio di indumenti e scarpe.

I due sono stati quindi arrestati e il materiale sottoposto a sequestro. La pistola, previa disposizione dell’Autorità Giudiziaria, verrà sottoposta ad accertamenti tecnico-balistici, finalizzati a comprendere se sia mai stata utilizzata in precedenza, per commettere azioni delittuose. Sono in corso accertamenti per capire cosa erano in procinto di fare i due.