Avevano allestito una serra per coltivare cannabis alimentata abusivamente: arrestati due coniugi

Sono finiti agli arresti in seguito a un blitz, effettuato all'alba dai carabinieri, un 56enne già noto alle Forze dell'ordine e la moglie, una 70enne di origini brasiliane, accusati di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, furto di energia elettrica e detenzione illegale di munizionamento.

L'operazione, che ha visto coinvolti il Nucleo operativo della Compagnia di Bari centro, supportati dai militari della Stazione di Sannicandro di Bari, ha messo fine alla serra illegale realizzata dai due coniugi, allestita in un locale attiguo alla loro abitazione di Sannicandro. Al suo interno si coltivava cannabis, con l'ausilio di decine di ventilatori, condizionatori, stufe e di un sofisticato sistema di irrigazione, tutti funzionanti grazie all'allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica con cavo interrato a un metro di profondità, che forniva energia anche all'abitazione dei due. Il danno totale stimato dal furto di energia è di circa 416mila euro.

I militari, durante la perquisizione della serra e dell'abitazione della coppia, hanno sequestrato 84 piante di marijuana di altezza variabile tra i 5 cm e i 200 cm, 75 germogli di Marijuana, circa 3 kg totali lordi della medesima sostanza stupefacente già essiccata, contenuti in involucri in plastica e in vasetti in vetro occultati in vari luoghi dell’abitazione (persino nella lavatrice) e 10 proiettili di diverso calibro. I due arrestati si trovano ora ai domiciliari come misura pre-cautelare.