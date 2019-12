Percepiva il Reddito di cittadinanza, ma 'arrotondava' spacciando droga: pregiudicato in manette

Nascondeva in casa droga e candelotti esplosivi: finisce così agli arresti un 57enne di Altamura, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti nonché di materiale esplosivo. L'uomo - con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e con precedenti per associazione a delinquere, rapina, furto e porto abusivo di armi - era controllato da diversi giorni dalla Guardia di Finanza, che ha poi deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

All'interno sono stati trovati 11 confezioni di hashish per un peso complessivo di 60 grammi, alcune delle quali abilmente occultate all’interno dei mobili, 3.700 euro in banconote di diverso taglio - frutto della vendita della droga - oltre a vari strumenti utilizzati per il taglio e la pesatura della sostanza stupefacente (un bilancino elettronico di precisione, un coltello e un tagliere da cucina impregnati di hashish). Le attività operative sono proseguite con la perquisizione dell’autovettura dello spacciatore all’interno della quale sono stati scoperti 10 candelotti esplosivi denominati “Rambo2”, costruiti artigianalmente ed estremamente pericolosi.

E non è finita qui: le successive indagini hanno permesso di scoprire che l'uomo da aprile percepiva anche il Reddito di cittadinanza per circa 700 euro al mese. I militari operanti hanno, pertanto, proceduto alla prescritta segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai fini della sospensione del beneficio. Al momento si trova ai domiciliari.